Trabzonspor altyapısından yetişen ve dünya şampiyonu olan Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi’nin formasını giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Sadi Tekelioğlu tarafından A Takım kadrosuna dahil edilmişti. Ligin ilk yarısında forma giyemeyen genç yetenek, Mehmet Ekici’nin kadro dışı kalması ve Bero'nun sakatlanmasının ardından daha çok forma şansı bularak takımın değişmez isimleri arasında yer buldu.

Bu sezon oynadığı 5 lig maçında forma giyerek 2 gol ve 2 asist yaparak takıma önemli katkı sağlayan genç oyuncu, maç sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada deplasmanda oynadıkları Osmanlıspor karşılaşmasında takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirtti.

"Verdiğimiz mücadelenin karşılığını sahada aldık"

Osmanlıspor karşısında takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirten Yusuf Yazıcı, "Verdiğimiz mücadelenin karşılığını sahada aldık. Saha zemini nedeniyle istediklerimizi yapamadık. Bizde mücadele ettik ve maçı kazandık. Önümüzde Alanyaspor maçı var. İnşallah taraftarımızın desteğiyle bu seriyi devam ettireceğiz" dedi.

Elde ettikleri Osmanlıspor galibiyetinin ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadıklarını belirten Yusuf Yazacı, "Galibiyetten sonra soyunma odamızı efsaneydi. Her şey nasip, Allah'ın izniyle buralara kadar geldim. Olcay ağabey benim oda arkadaşım Allah ondan razı olsun. Her zaman bana ağabeylik yapıyor" ifadelerini kullandı.



Gökmen Şahin

