Yusufeli’de sağanak yağış sele neden oldu

Sel sularıyla dolan ekili alanlar zarar gördü, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yusufeli’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen sel ve heyelan maddi zarara yol açtı. Merkeze bağlı Köprügören Köyünde taşan dere nedeniyle bazı evlerin zemin ve bodrum katları su altında kalırken, evler hasar gördü, ahırlar yıkıldı, 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Köprügören Köyü sakinlerinden Güngör ve Sevgi Pehlivan çifti kümeste mahsur kalan tavuklarını kurtarmak için suyla dolan ahıra girerek kümes hayvanlarının telef olmaması için çaba sarf etti. İlçeye hasar tespiti için AFAD ekipleri sevk edildi.