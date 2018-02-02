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Yuto Nagatomo ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Yuto Nagatomo da ilk antrenmanına çıktı.

Yuto Nagatomo ilk antrenmanına çıktı

02 Şubat 2018 16:46

 Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında 4 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılı ekipte Inter’den transfer edilen Japon futbolcu Yuto Nagatomo da ilk antrenmanın çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinde ilk 11’de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ilk olarak aerobik koşu ve açma germe yapıldı. Dar alanda 5’e 5 çift kale maç gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketleriyle idmanı noktaladı.
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak, 17.00’de Sivas’a gidecek ve orada kampa girecek. 

Bora Akyol
 

Etiketler: Demir Grup Sivasspor, galatasaray

 

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