Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine Bağlı Sarayaltı Mahallesi Aligör Caddesi üzerinde tarım ilaçları satışı yapan Orhan Gökmen, iş yerinin kepenklerinin üzerinde bir kumru yuvası olduğunu fark etti. Merdiven yardımıyla yuvaya yakından bakan Gökmen, dişi kumrunun yumurtaları olduğunu görünce iş yerinin kepenklerini bir daha kapatmadı.

Yaklaşık 6 aydır iş yerinin kepenklerini kapatamayan Gökmen, “Yuva yıkanın Allah da yuvasını yıkar. Ben bu yüzden 6 aydır iş yerimin kepengini hiç indirmedim. ne olacak, ne zamana kadar sürecek bilmiyorum” dedi.