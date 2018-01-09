Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 28’e düştü

Kocaeli’ye sonbahar ve kış aylarında beklenen yağışların düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkilediği görülüyor Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda havaların kurak gitmesi sebebi ile su seviyesi yüzde 28’e kadar düştü. Barajda 14 bin 540 metreküp su bulunduğunu belirten yetkililer, olası bir tehlike karşısında hazır olduklarını belirtti. Kocaeli’nin içme suyunu karşılayan bir başka baraj olan Namazgah Barajı’nda ise su seviyesi yüzde 62 olarak ölçüldü. Kar yağmadan baraj suyunda herhangi bir artış olamayacağının söyleyen çevre sakinleri, ilk defa barajın bu kadar suyunun azaldığını gördüklerini söylediler. Yuvacık Barajı’nda çekilen su havandan da görüntülendi.

Bölgede yaşayan Ramazan Kabil, “Ben 25 seneden beri buraya gider gelirim. İlk defa barajın suyunu bu kadar azaldığını gördüm. Burada normalde 70 metreküp su olması lazım. Ama şimdi taştan başka bir şey gördüğümüz yok. Bu kuraklık daha da inecek altı bunun bataklık. Geçen sen burada oturduğumuz zamanlarda diz boyu kar vardı. Şu anda hiçbir şey yok” dedi.

Refik Fidan - Uğur Konuk