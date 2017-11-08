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Yuvarlak masanın gündemi savunmaydı

NATO Savunma Bakanları, yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Yuvarlak masanın gündemi savunmaydı

08 Kasım 2017 20:07

NATO Savunma Bakanları Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen oturumda yuvarlak masa toplantısına geçti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, masa başı toplantısının açılış konuşmasında, “NATO, dünyanın en başarılı askeri ittifakıdır. İttifak, güvenliğimiz için kapsamlı bir yaklaşım benimsiyor. İttifak, herhangi bir tehdide cevap vermek için her zaman hazır. Karada, denizde, havada ve siber alanda” dedi.

2014’ten bu yana NATO'yu değişen güvenlik alanına adapte etme konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Stoltenberg, “Bugün bir sonraki adımlar için savunmaya yönelik kararlar alacağız” diye konuştu.
Stoltenberg, “Güçlerimizi hızlı ve etkili bir şekilde sağlamlaştırabiliriz ve siber savunmalarımız daha da sağlam. NATO'nun temel amacı neredeyse bir milyar vatandaşımızı günümüzün küresel tehditlerine karşı korumaktır. Ve önümüzdeki yıl yapılacak Brüksel Zirvesi'ne hazırlanırken, İttifakı buna uygun hale getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

 

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