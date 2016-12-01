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Yüz binler Chapecoense için bir araya geldi

Kolombiya'nın Medellin kenti yakınlarında düşen uçakta yer alan Chapecoense Futbol Takımı için, Brezilya ve Kolombiya'da anma törenleri düzenlendi.

Yüz binler Chapecoense için bir araya geldi
Yüz binler Chapecoense için bir araya geldi - Foto Galeri

01 Aralık 2016 10:43

Copa Sudamericana finalinde Kolombiya ekiplerinden Atletico Nacional ile karşılaşacak olan Brezilya Serie A takımlarından Chapecoense'yi taşıyan uçak düşmüş ve takımdan sadece 3 futbolcu sağ kurtarılmıştı. Chapecoense için hem Kolombiya'da hem de Brezilya'da anma törenleri düzenlendi. Aynı saatte düzenlenen törenlerin Kolombiya'daki adresi Atletico Nacional'in stadı Atanasio Girardot'tı. Brezilya'daki anma törenine ise Chapecoense'nin stadı Arena Conda ev sahipliği yaptı. İki törende statları dolduran yüz binlerce insan Chapecoense için bir araya geldi. Anma merasimlerinde tribünlerde mumlar yakılırken, sahada ise beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı. 

Etiketler: Chapecoense, kolombiya, uçak kazası


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