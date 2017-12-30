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Yüz güldüren ekip

Çankaya Belediyesi’nin yürekli çalışanları, kursiyerleri ile Çankayalı taksiciler bir araya geldi yeni yıl öncesi iki ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdü.

Yüz güldüren ekip

30 Aralık 2017 12:00

Çankaya Belediyesi Mürsel Uluç Çankaya Evi’nin yürekli çalışanları, kursiyerleri ve mahallenin taksicileri yeni yıl öncesi iki ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdü. Yeni yılda çeşitli etkinliklerin düzenlendiği birçok Çankaya Evi’nden biri olan Mürsel Uluç topladığı nakdi ve ayni yardımlarla iki çocuğu ile yalnız yaşam mücadelesi veren bir annenin ve yine iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren bir babanın yüzünü güldürdü. İğneden ipliğe kıyafet de dahil birçok eşya toplayan kursiyerler, çalışanlar ve taksici esnaf, aynı zamanda topladıkları bin TL’lik parayı da yarı yarıya bölerek her iki aileye yüzlerini güldürecek alışveriş yaptı. Yeni yıl öncesi mahallelerinde bulunan ihtiyaç sahibi iki aileyi sevindiren, yaptıklarıyla gurur duyan çalışanlar ve kursiyerler, “Bu daha başlangıç” diyerek bundan sonra da bu tür yardım kampanyaları düzenleyeceklerinin sözünü verdi. 

Etiketler: Çankaya Belediyesi

 

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