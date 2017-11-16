Yüz nakli olan Sert cezaevinde

İnegöl’de temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e, 18 Temmuz 2013 tarihinde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi Sert'e başarılı bir operasyonla nakledildi. Türkiye'de yüz naklinde beşinci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süre tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlendi.

Çiftin dünyaya gelen ve Hira Emine adını verdikleri kızları geçtiğimiz 26 Ocak tarihinde bir yaşını doldurdu. Yürümeye yeni başlayan Hira Emine çiftin ilgi odağı olurken, kızının babasına çok daha düşkün olduğunu söyleyen Esma Sert ise, Hira Emine'nin fotoğraflarını Facebook'taki hesabında paylaştı.

Mutlulukları peşpeşe gelen Sert çifti bu sefer de kafe sahibi oldu. İnegöl’ün Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Sert çiftinin “Esma Waffle” kafeleri bir süre önce hizmete açıldı. Ancak çift haciz şoku yaşadı. Recep Sert, geçtiğimiz gün haciz şoku yaşadı. Borcunu ödemediği gerekçesiyle İnegöl’de gözaltına alınan Recep Sert, Bursa 2. İcra Ceza Mahkemesi kararıyla tutuklandı. Cezaevinde 3 ay cezasını çekecek olan Recep Sert’in borcunu ödemesi halinde salıverileceği öğrenildi. Recep Sert’in bin 500 lira borcu yüzünden tutuklandığı öğrenildi.

Salih Bakıcı