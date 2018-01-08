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Yüzbaşı Burak Akın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı| Burak Akın

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğunu itiraf eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın ile itirafçı olan 2 yüzbaşı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yüzbaşı Burak Akın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı| Burak Akın

08 Ocak 2018 18:17

FETÖ üyesi olduğunu itiraf etmesinin ardından gözaltına alınan Yüzbaşı Burak Akın ile Akın'ın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan Yüzbaşılar Fuat Söylemez ve Abdülkadir Koçyiğit, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince Ankara Adliyesi'ne getirildi. Akın, Söylemez ile Koçyiğit, burada cumhuriyet savcısına ifade verdi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Akın, Söylemez ve Koçyiğit, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü darbecilere direndiği gerekçesiyle madalya almıştı. 27 Aralık 2017'de FETÖ'ye üye olduğunu söyleyerek emniyete teslim olan Akın, emniyetteki sorgusunda etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmak istemişti. Akın'ın ifadeleri doğrultusunda Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Yüzbaşılar Fuat Söylemez ile Abdülkadir Koçyiğit de FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle emniyet mensuplarınca gözaltına alınmıştı. Akın, emniyetteki sorgusunda FETÖ üyesi olduğunu belirterek, "Darbe yaptıklarını görünce bunlardan ayrıldım. Ama beni rahat bırakmadılar. Firar edenler beni sürekli aradılar ve irtibat kurmaya çalıştılar. Ben, onlardan hep kaçtım, görüşmek istemedim. Darbe girişimi sırasında başımdan vurulmak istedim ancak emeklediğim için mermi dizime isabet etti. Bana katalog evliliği yapmamı önerdiler. Ben bunu kabul etmedim, bu sebeple onlar tarafından dışlandım" ifadelerini kullanmıştı. 

 

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