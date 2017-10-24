Yüzde 24’lük kur artışına rağmen yurt dışına giden öğrenci sayısı yüzde 15 arttı

Son bir yıl içinde dolar ve euro bazında yaşanan ortalama yüzde 24’lük kur artışına rağmen yurtdışına giden öğrenci sayısı, 2017 yılı ilk 9 ayında önceki seneye göre yüzde 15 arttı. Yurtdışı eğitim danışmanlık firması Academix’in sağladığı verilere göre; Türkiye’den öğrenciler en çok (yüzde 21) dil eğitimi için yurt dışına gidiyor. Onu lisans ve yüksek lisans programlarının yanı sıra, yaz okulları takip ediyor. Dil programları için en popüler lokasyon İngiltere. Ardından ABD, Malta, Kanada, Schengen ülkeleri, İrlanda, Avustralya ve Güney Afrika geliyor. Gençler dil eğitimi için ortalama 2-3 ay yurt dışında kalıyor. 18 yaşın altındakilerin yarısı İngiltere ve Amerika’ya gidiyor. Yurt dışında yüksek öğrenim yapmak isteyen öğrencilerin İngilizcesi 'fena değil' olarak kaydedildi.

Dil eğitimi için Avrupa ülkeleri ve dil okulu programları daha cazip

Yurt dışında eğitim almak isteyen Türk öğrencilerin doğru tercihleri yapmalarına yardımcı olan Academix’e göre; dil eğitimi için en çok tercih edilen ülkelerin başını yüzde 23 ile İngiltere çekerken, ABD yüzde 21 ile ikinci sırada ve Malta ise yüzde 8 ile üçüncü sırada yer alıyor. Bunları sırasıyla yüzde 6 ile Kanada, yüzde 3 ile Avustralya, Rusya ve Asya ülkeleri, yüzde 2’yle Güney Afrika takip ediyor. Türkiye’deki öğrencilerin yurt dışı eğtim programlarına olan ilgisine bakıldığında ise ilk tercihi yüzde 21 ile dil okulları oluşturuyor. Bunu yüzde 18 ile lisans, yüzde 17 ile yaz okulu ve yüzde 10 ile lisansüstü programlar takip ediyor.

En çok tercih 8 ila 12 haftalık kurslar alıyor

Öğrencilerin yüzde 30’u genel kurslara ilgi gösterirken, yüzde 21’i yoğunlaştırılmış, yüzde 14’i ise sınavlara hazırlık kurslarını tercih ediyor. Yalnızca dil için kursa gidenlerin oranı yüzde 9 iken, kelime bazlı kursları tercih edenler yüzde 13 civarında. Academix’in verilerine göre, öğrencilerin yüzde 26’lık kesimi 8 ila 12 haftalık eğitim programlarını tercih ederken, bunların yüzde 25’i 4 ila 8, yüzde 22’si 12 ila 24, yüzde 15’i 4 haftadan fazla, yüzde 12’si ise 24 haftadan daha az eğitim programlarına ilgi gösteriyor.

22 ülkede 3.000 acente ile elde edilen başarı

Dünyada 16 bin, Orta ve Doğu Avrupa genelinde bin 800, Türkiye’de ise 250’den fazla yurtdışı eğitim acentesinin olduğunu belirten Academix Genel Koordinatörü Engin Coşar, "1996 yılından beri Türkiye’deki öğrencilerin eğitim ve kariyer hedeflerine en uygun yurt dışı eğitim seçeneklerini sunma hedefiyle çalışıyoruz. Bu anlamda ektiğimiz fidanların meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. Student Travel Magazine dergisinin her yıl düzenlediği, uluslararası eğitim sektörünün en önemli yarışmasında 3 senedir aday gösterildiğimiz ‘2017 Doğu Avrupa Star Acentesi’ ödülüne bu sene layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Yarışma, tüm dünyadan eğitim kurumlarının verdiği oylarla 22 ülkeden yaklaşık 3.000 acentenin faaliyet gösterdiği Doğu Avrupa bölgesinde gerçekleşiyor" dedi.