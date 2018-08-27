Yüzde 80 engelli oğluyla otobüs durağında yatan annenin yardım çığlığı

İzmir’de yaşayan 63 yaşındaki Seval Taşkın ve 35 yaşında yüzde 80 engelli raporu bulunan oğlu Batuhan Sezgin'in içler acısı hali gören herkesin içini acıttı. 63 yaşındaki talihsiz kadın, engelli oğluyla birlikte daha önce babasının evinde kalıyordu. Babasının işleri kötüye gidince ve ölünce kaldıkları ev satıldı ve kadının da oğluyla hayatla mücadelesi bundan sonra başladı. Evlerini satın alan adam, bir müddet sonrada parasız olunca hem Seval Taşkın'ı, hem annesini hem de engelli Batuhan Sezgin'i sokağa attı. Annesiyle ne yapacağını bilemeyen 63 yaşındaki kadın, ardından da annesini huzurevine yerleştirdi. Yüzde 80 oğlu ise rehabilitasyon merkezine alındı. Bir süre sonrada kadının annesi ve oğlu sokağa atıldı. Alzaymır hastası olan büyük anne, tekrar huzurevine kabul edilse de talihsiz kadın ve oğlu Batuhan Sezgin sokaklarda yaşamaya başladı.

Şimdi otobüs durağındalar

Seval Taşkın ve Batuhan Sezgin, aradan geçen zamanla birlikte 9 aydır sokaklarda yaşıyor. Ne bulabildiyse onu yiyen anne ve oğlunun hali ise İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına yansıdı. Son 3 aydır otobüs durağında yaşayan anne ve oğlu, tuvalet gibi fiziksel ihtiyaçlarını da benzin istasyonundan karşılıyor. Ailenin durumuna ise bazen vatandaşlar kayıtsız kalmıyor. Yoldan geçen vatandaşlar, aracını durdurup anne ve oğluna yardım ediyor.

Anaokulu öğretmeni olduğunu anlatan ancak çocuğunun engelli olması sebebiyle çok sevdiği öğretmenliği bırakan ve devam etmeyen Seval Taşkın, "Yaşadığımız evden sokağa atılmadan önce babam ve annemle birlikte yaşıyorduk. Daha sonra babamın işleri kötüye gidince evimizi sattık. Evi alan kişi babam vefat ettikten sonra evden çıkardı. Annem, oğlum ve ben bir süre sokakta kaldık. Daha sonra annem ve beni huzurevine oğlumu ise rehabilitasyon merkezine yerleştirdiler. Bir süre orada kaldık ama herhangi bir gelirimiz olmadığı için oradan çıkarıldık. Annem Alzaymır hastası, şu an annem huzurevinde" dedi.

"Bulursak bir şeyler yiyiyoruz, bulamazsak öyle yatıyoruz"

Seval Taşkın, "Son 3 aydır buradaki otobüs durağında kalıyoruz. Burada bulunan benzin istasyonunda temel ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Bu durakta sabaha kadar kalıyoruz. Sabahtan çıkıp parklarda dolaşıyoruz. Akşam 5-6 gibi yine geliyoruz. Bulursak bir şeyler yiyiyoruz, bulamazsak öyle yatıyoruz" şeklinde konuştu.

Tek istekleri var o da bir ev ve iş

"Üç gün boyunca çocuğumun aç yattığını biliyorum" diyen anne Taşkın, tek isteklerinin ise barınabilecekleri küçük bir ev olduğunu belirtti. 63 yaşındaki talihsiz kadın, yürek yakan acı sözlerine şöyle devam etti:

"Üç gün boyunca çocuğumun aç yattığını biliyorum. Benim tek isteğim oğlumla birlikte yaşayabileceğim bir göz odalı ev. Oğlumla beni ayırmayın. Oğlumun rahatsızlığından dolayı ayrı kalamıyor. Annem benim her şeyim canım ciğerim ondan ayrılamam ben. Beraber kalıyoruz beraber gidiyoruz. Barınabileceğimiz küçük bir ev istiyoruz sadece."

Engelli olan Batuhan Sezgin de, şu sözleri söyledi:

"Ne olur annemden ayırmayın beni. Ben annemsiz yaşayamam."

Halil Karahan - Serdar Yılmaz