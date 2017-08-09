Yüzde 99 engelliye 'ağır engelli' raporu verilmedi

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan ve 6 yıl önce özel bir firmada çalışan 3 çocuk babası Mehmet Kaynakoğlu'nun şeker hastalığı yüzünden hayatı alt üst oldu. Şeker hastalığına yakalanan Kaynakoğlu'nun 5 yıl önce soy ayağı bilekten kesildi. Kaynakoğlu hastalık yüzünden görme kaybı yaşarken, bir süre sonra böbrek yetmezliği de başladı. Kaynakoğlu birçok hastalıkla mücadele ettiği için çalışamaz duruma gelerek işi bıraktı. Bir süre sonra da Kaynakoğlu'nun sağ ayağının 3 parmağı da kesildi. Kaynakoğlu bu nedenle bir devlet hastanesine gidip yüzde 98 engelli raporu alıp 'çalışamaz' olduğunu belgeledi. Daha sonra da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurarak ayda 940 lira evde bakım ücreti alıp bununla ailesini geçindirmeye çalıştı. Kaynakoğlu, böbrek yetmezliği nedeniyle iki güne bir diyalize girmeye de başladı. Bu arada verilen çalışamaz raporu bir yıl geçerli olduğu için bu yıl rapor alamaya gitti. Ancak ilk gittiği hastane Kaynakoğlu'nu 'yüzde 99 engelli' görüp, rapora 'ağır engelli' yazmadığı için 'çalışabilir' raporu verdi. Bunun üzerine Kaynakoğlu bir başka devlet hastanesine giderek itiraz etti. Ancak o devlet hastanesi de 'yüzde 99 engelli' dediği Kaynakoğlu'na 'ağır engelli' raporu vermeyerek çalışabileceği yönünde rapor verdi. Bunun üzerine Kaynakoğlu'nun evde bakım ücreti kesildi. Kaynakoğlu bir yıla kadar itiraz hakkı olmadığı için de yeniden itiraz edemedi.

"Bana bu halimle 'çalışabilirsin' dediler, iş versinler çalışayım"

Kaynakoğlu, yaşadıklarına bir anlam veremediğini belirterek, "Ben şeker hastasıyım, aynı zamanda böbrek yetmezliğim var. İki güne bir diyalize giriyorum. Şeker hastalığı yüzünden sol ayağım bileğimden kesildi. Sağ ayağımda ise 3 parmağım kesildi. Çalışabilir raporu veren hastanelerin biri bana yüzde 67, diğeri yüzde 71 görme engellisin dedi. Bana yüzde 99 engelli raporu verdiler. Ben tekerlekli sandalyeye mahkumum. Ben evde sürekli yatıyorum hangi işte çalışabilirim çok merak ettim. Bu halde ne iş yapabilirim versinler bana bir iş çalışayım. Benim maaşımda bu rapor nedeniyle kesildi. Evde kimse çalışmıyor iki çocuğum okuyor. Ne yapacağımı bilmiyorum yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Kaynakoğlu'nun eşi Nalan Kaynakoğlu da yaşanan bu sıkıntılara bir anlam veremediği, eşinin hasta ve engelli olduğunu ancak çalışabilir raporu verildiğini, bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Hastanelerin yetkilileri ise, bu tür raporları toplanan heyetin, Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın kriterleri ve talimatı doğrultusunda verdiğini, aksi takdirde doktorların soruşturma geçirdiğini bildirdi.

Fatih Keçe-Süleyman Cenk İdaye



