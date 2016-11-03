Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Genç yaşlarda yüzümüze farklı bir ifade veren çiller, benekler veya hiperpigmentasyon olarak anılan cilt tonundaki dengesiz renk oluşumudur. Oluşan çiller adeta aynalara küsmemize neden olabilir. Deride oluşan siyah lekenin tıp dilinde ki adı Malezma olarak tanımlanır. Hamilelikle ilişkilendirildiğinde kloazma olarak adlandırılır. Bu lekeler her ne kadar gebelik sürecinde görülse de daha önce gebelik geçirmeyen kadınlarda ve esmer tenli erkeklerde de rastlanılabilir” dedi.

Ciltte oluşan lekelerin yegane nedeninin hamilelik olmadığını kaydeden Güngen, “Antibiotikler, tetracycline, minocycline ve antimalaryal içerikli ilaçlarda Malez maya neden olabilir. Ancak bunların dışında ciddi kalıcı lekelere yol açan ana nedenler şöyledir; hamilelik dönemindeki hormonal durumlar (herkes için aynı değildir ),ağızdan alınan hormonal ilaçlar, genetik faktörler, bilinçsiz Uv ışınlarına maruz kalmak ve cilde yapılan yanlış uygulamalar sonucu meydana gelebilmektedir” diye konuştu.

Leke tedavisi nasıl yapılır?

Güngen, “Derimizde pigment üreten ,dolayısıyla Derimize rengini veren melonasit hücreleri vardır. Melanin salgısı bazı insanlarda 5/1 oranında iken ,bazılarında ise 3/1oranindadir. 3/1 melanin salgılama durumundaki hastalar diğer hastalara göre uv ışınlarından daha fazla korunmak zorundadır. Neslim Güngen Makyaj sanatında olduğu gibi bu alanda da yurt içi ve yurt dışı olmak üzere hastayı tedavi ederek mutluluklarına ortak olmuştur. Şahsına münhasır tedavi yönteminde öncelikle cilt bilgisayarlı ortamda analiz edilir, tedaviye uygun olup olmadığı tespit edilir. Hastanın durumu tedaviye uygun ise, cilt öncelikle steril bir ortamda temizlenir, tonik ve peeling ile desteklenir, akabinde ışık ve ses dalgalarıyla tedavinin 1.kısmı tamamlanır. Daha sonra kombinasyonu Neslim Güngen'e ait 21 adet minarelden oluşan maske hastanın yüzüne tatbik edilir, yüzünüzde 15 dk bekletilir ve iyon ışıkla desteklenerek yüzünüzde o anda bile lekelerin izle vedalaşacağınızı anlarsınız. Daha sonra ikinci aşama olan cilt tipinize bağlı kombine bakım seçilir ,sosyal hayatı hiç bir şekilde etkilemeden hasta rutin hayatına devam eder .yaklaşık 10-15 gün içinde soyulma yöntemi ile hasta kademe kademe lekelerin gittiğine tanık olur. Tedavinin kalıcılığı için ,evde kullanmak üzere önerilen ürünlerin en az 6 ay düzenli kullanılması ve uv ışınlarından korunmak gerektiği işlem öncesi imzalanacak olan protokolde belirtilir” ifadelerini kullandı.

Tedavi devamında birinci ayda ciltteki soyulmaların azaldığı cildin ışıltı kazandığı ve gözeneklerinde daralma gözlendiği aynı zamanda kuvvetli anti aging sağladığı gözle görüldüğünü belirten Güngen, “Yılda bir bu işlemi cildinde leke olmayan sadece anti aging amaçla yaptıranlar söz konusudur. 6 aylık bu tedavi protokolümüz kesinlikle yarıda bırakılmamalıdır. Cildiniz nasıl olursa olsun Lekesiz olsun” şeklinde konuştu.