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Yüzlerce güvercin gökyüzüne bırakıldı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kuş tutkunları, bir araya gelerek yüzlerce güvercini gökyüzüne saldı. 'Kuş döküşü' adı verilen etkinlikte birbirine karışan kuşlar kimin çatısına konarsa onun olurken, güvercinini kaptıranlar ise herhangi bir hak talebinde bulunamıyor.

Yüzlerce güvercin gökyüzüne bırakıldı

23 Ocak 2018 11:04

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir araya gelen güvercin severler, bölgede kuş döküşü olarak adlandırılan etkinlikte yüzlerce güvercini gökyüzüne saldı. Güvercinler karton kutu ve kafesler içerisinde boş alana getirildi. Burada yan yana dizilen kutu ve kafeslerdeki güvercinler, aynı anda salındı. Gökyüzüne yükselen güvercinler renkli görüntüler ortaya çıkarttı. Etkiliğin amacının güvercinlerin sadakatini ölçmek olduğu belirtildi.

Çatıya konan güvercinler ev sahibinin oluyor

Gökyüzünde toplu halde uçan güvercinler, daha sonra evlerinin yolunu tutuyor. Çatıya konan güvercinlerin arasında başkasına ait kuşlar varsa ev sahibinin oluyor. Güvercinini başkasına kaptıranlar ise herhangi bir hak talebinde bulunamıyor.

Diğer adı ise 'karışma' olan 'kuş döküşü'nün Suruç ilçe merkezi ile Aligör kırsal Mahallesi'ndeki güvercin severler arasında yapıldığı belirtildi. 

Erhan Subaşı
 

Etiketler: kuş, şanlıurfa

 

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