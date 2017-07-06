Yüzlerce hayvan yanmaktan son anda kurtarıldı

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ferhuş Mahallesi’nde yer alan Çatal mevkiinde 15 dekar alan üzerine kurulmuş olan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın rüzgarın da etkisiyle saman balyalarına sıçradı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yüzlerce büyükbaş hayvanı telef olmaktan son anda kurtardı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü çiftlikte, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu.

Muhammet Özer

