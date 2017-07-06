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Yüzlerce hayvan yanmaktan son anda kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta bir çiftlikte elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında yüzlerce hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Yüzlerce hayvan yanmaktan son anda kurtarıldı

06 Temmuz 2017 23:26

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ferhuş Mahallesi’nde yer alan Çatal mevkiinde 15 dekar alan üzerine kurulmuş olan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın rüzgarın da etkisiyle saman balyalarına sıçradı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yüzlerce büyükbaş hayvanı telef olmaktan son anda kurtardı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü çiftlikte, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu. 

Muhammet Özer
 

Etiketler: kahramanmaraş


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