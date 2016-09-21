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Yüzlerce metrelik iş kuyruğu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okullarda görevlendirilmek üzere İŞ-KUR tarafından 120 işçinin alınacağının duyurulması üzerine İŞ-KUR’un önüne giden binlerce kişi uzun kuyruklar oluşturdu.

Yüzlerce metrelik iş kuyruğu

21 Eylül 2016 14:55

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İŞ-KUR aracılığıyla okullarda geçici olarak 120 temizlik işçisinin istihdam edileceğini haber alan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren başvurularını yapmak üzere İŞ-KUR binasının önüne gitti. Başvuru yapmak için sırada bekleyen vatandaşlar daha fazla işçi alınmasını istedi. Viranşehir'de binlerce kişinin işsiz olduğunu ve iş bulamadıklarını vurgulayan vatandaşlar, İŞ-KUR’un işsizler için bir umut olduğunu vurguladı. Alınacak işçi sayısının artırılmasını isteyen vatandaşlar, ilçede bulunan okulların sayısının alınacak işçi sayısından fazla olduğunu iddia etti. 

Enver Zencirci
 

Etiketler: iş kuyruğu


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