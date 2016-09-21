Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İŞ-KUR aracılığıyla okullarda geçici olarak 120 temizlik işçisinin istihdam edileceğini haber alan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren başvurularını yapmak üzere İŞ-KUR binasının önüne gitti. Başvuru yapmak için sırada bekleyen vatandaşlar daha fazla işçi alınmasını istedi. Viranşehir'de binlerce kişinin işsiz olduğunu ve iş bulamadıklarını vurgulayan vatandaşlar, İŞ-KUR’un işsizler için bir umut olduğunu vurguladı. Alınacak işçi sayısının artırılmasını isteyen vatandaşlar, ilçede bulunan okulların sayısının alınacak işçi sayısından fazla olduğunu iddia etti.

Enver Zencirci

