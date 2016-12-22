Öğrencilere olumlu rekabet duygusunu aşılayarak, zihinsel ve fiziksel aktivitelerle sağlıklı gelişmelerine destek olmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvası’na Beyoğlu Kasımpaşa Spor Tesisleri Salonu’nda start verildi. Turnuvaya katılan öğrenciler; gençler, yıldızlar, küçükler, minikler, mini minikler kategorilerinde mücadele etti. İlçe genelinde 30 okulun öğrencilerinin katıldığı turnuvada öğrenciler dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Dereceye giren öğrencilere tablet hediye edilecek

Beyoğlu’nda bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 400 üzerinde öğrenci arasında düzenlenen Satranç Turnuvası sonunda her kategoride ilk 3 dereceyi kazanan yarışmacılara tablet hediye edilecek.

“Sonuna kadar bırakmayı düşünmüyorum”

Turnuvada olmanın heyecan verici olduğunu belirten Mine Yılmaz isimli öğrenci, “Okulumuzda bu konuda bilgili arkadaşlar vardı, onlardan öğrendik satrancı. Öğretmenimiz de bize çok yardımcı oldu. Onunla birlikte arkadaşlardan taktik öğrendim, oynaya oynaya öğrendik. Buraya geldim, heyecanlıyım.İddialıyım, sonuna kadar bırakmayı düşünmüyorum” dedi.

Satrancı hayat tarzı olarak benimsediğini söyleyen Umut Olgar isimli öğrenci ise ”Zor bir turnuva, okulumuzda satranç kulüpleri var. Bu kulüplerde hazırlandık, çok güçlü rakipler var. Yenebiliriz, sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Satranç benim hayat tarzım“ diye konuştu.

Emrah Kuş - Hülya Keklik



