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Yüzlerce polis katıldı: Didik didik arama yapıldı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yüzlerce polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Havadan helikopterin destek verdiği uygulamada mahalledeki eğlence mekanları denetlenirken, sokaklar da didik didik arandı.

Yüzlerce polis katıldı: Didik didik arama yapıldı

09 Mart 2018 20:24

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması, önleyici kolluk hizmetlerinin yapılması, şüpheli görülen, aranan, uyuşturucu satışı ve kullanıcılarıyla terör nitelikli suç ve suçlularla mücadele amacıyla merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde asayiş uygulama gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat, Çocuk, Foto Film, Havacılık Şube müdürlükleri ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamaya, yüzlerce polis katıldı. Ekipler, oluşturulan sabit araç arama noktasında araçları durdurup gerekli ehliyet ve ruhsat bilgilerini kontrol edip sürücülere GBT taraması yaptı.

Eşzamanlı olarak mahallede ara sokaklara giren gezici ekipler ise umuma açık alanları, parkları, internet kafe ve kahvehaneleri denetledi. Denetleme sırasında şüpheli görülen şahıslar üst aramasından sonra GBT sorgusundan geçirildi. Uygulamaya destek veren Özel Harekat ekipleri karanlık sokakları bir bir taradı. Uygulamanın gecenin geç saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.  

Ejder Ediz Işık
 

 

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