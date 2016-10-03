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Yüzlerce yıllık Osmanlı geleneği simit tezgahlarında hayat buluyor

Osmanlı döneminde fakir insanların ekmek ihtiyacının karşılanması amacıyla konulan ‘Askıda Ekmek’ geleneği Kocaeli'de hayat buluyor. Birçok seyyar simitçi ve ekmek fırını 'Askıda' uygulamasıyla ihtiyaç sahibi insanlara umut oluyor.

Yüzlerce yıllık Osmanlı geleneği simit tezgahlarında hayat buluyor

03 Ekim 2016 11:57
Osmanlı geleneği askıda simit tezgâhlarda hayat buluyor - Tıkla İzle

Osmanlı döneminde, maddi durumu yetersiz kişilere yönelik yapılan 'Askıda Ekmek' uygulaması Kocaeli’deki simit tezgahları ve ekmek fırınlarında hayat buluyor. Kocaeli’nin birçok ilçesinde uygulanan 'Askıda Simit, Askıda Ekmek' projesiyle, maddi durumu yetersiz kişilere yardım eli uzatılıyor. Proje kapsamında hayırsever insanlar tarafından alınan simitler ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere askılara konuluyor. Ekonomik durumu yetersiz olan vatandaşlar da, askıların asıldığı iş yerlerine gelerek ihtiyacını karşılıyor.

Veren el, alan eli görmüyor
Yardım yapanla alanın birbirini görmediği uygulamayla ihtiyaç sahipleri simit ihtiyaçlarını karşılamış oluyor. İzmit'te simitçilik yapan Mustafa Kaçanoğlu, "Askıda simidi durumu olmayanlara, ihtiyacı olanlara veriyoruz. Durumu iyi olan vatandaşlar bize 20, 30, 50 TL bırakıyor. 'Amca bunu askıya as, askıda simide ver' diyor. Ben de gelenleri boş çevirmiyor veriyorum. Yaşlı bir teyzemiz simit tezgahından geçerken askıda simidi görünce çok sevindi. Yaşlı teyze bana dedi ki; 'Ben buradan her gün geçiyorum, simit'in kokusu burnuma mis gibi geliyor. Fakat param olmadığı için alamıyor ve size de söyleyemiyorum. Allah razı olsun bu uygulamadan.' Bir çok kişi ihtiyacını böylece karşılamış oluyor" diye konuştu. Her gün onlarca kişi askıda uygulamasından yararlanıyor.

İsmail Gündüz

Etiketler: askıda simit, osmanlı geleneği


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