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Yüzlerce yıllık ve tamamen orijinal

Bu pazarda sergilenen tüm tohumlar sandıklardan çıktı ve tamamen orijinal.

Yüzlerce yıllık ve tamamen orijinal

30 Nisan 2017 12:25
Yüzlerce yıllık ve tamamen orijinal - Tıkla İzle

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kurulan tohum pazarında sergiye çıkan tohumlar, bilinen tohumlardan oldukça farklı çünkü her biri yüzlerce yıllık. Bu pazarda para da geçmiyor. Nadide tohumlar takas usulü ile el değiştiriyor.

Mısır tohumu veren karşılığında pazı tohumu alabiliyor. Nilüfer Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği şenlikte ithal tohumların ve ürünlerin artışına dikkat çekildi.

Meraklılarının doldurduğu şenlik alanı yeşil sohbetlerin de yaşandığı yer oldu. Takas edecek tohumları olmayanlar ise gün sonunu bekledi. Kalan tohumlar da onlara dağıtıldı.


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