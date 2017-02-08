Diğer
Kategoriler

Yüzme yarışmalarında derece

Anadolu Yıldızlar Ligi yüzme grup müsabakalarına katılan kız ve erkek Erzincan il karmaları, ilk 6'ya kalarak bir üst tura yükseldi.


08 Şubat 2017 08:53

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup yarışmaları yapıldı. Erzincan erkek yüzme takımı katıldığı müsabakalarda 3’ncü oldu. Kelebek, serbest, kurbağalama, sırt üstü, 4 çarpı 50 karışık bayrak ve 4 çarpı 100 karışık bayrak dallarında iki gün süren müsabakalar sonucunda, erkekler ve kızlarda Erzincan il karmaları, ilk 6'ya kalarak bir üst tura yükseldi.

İlk 6'ya giren sporculara madalyalarının törenle verildiği müsabakalar sonunda, sporun tabana yaygınlaştırılması ve milli takıma alt yapı oluşturulması hedeflenen ANALİG Yüzme Grup yarışmalarına katılan tüm sporcu ve antrenörlere de katılım sertifikası verildi.

Erzincan erkekler il karmasında mücadele eden sporcuların ferdi yarışlarda elde ettiği dereceler ise yaş kategorilerine göre şu şekilde; Asaf Gülırmak, 50 metre kelebek 3’ncü, 200 karışık 2’nci oldu. Berkay Kandemir,100 metre kelebek, 100 metre sırt ve 200 metre karışık kategorilerinde 1’nci oldu. Taha Eren Doğan; 100 metre sırt kategorisinde 2’nci, 100 metre serbest kategorisinde ise 3’ncü oldu. Koray Özdemir 50 metre sırt kategorisinde 1’nci oldu. Oğulhan Delikurt ve Emirhan Yılmaz ise 4x100 metre serbest kategorisinde 3’ncü oldular. Yusuf Emir Duman ve Efe Meral 200 metre karışık kategorisinde 3’ncü oldular. Efe Sudaş, Eray Ağacık ve Asuf Aktaş ise 4x50 metre bayrak takım kategorisinde 3’ncü oldular. 

Fatih Gülnahar

Etiketler: Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup, derece


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!