Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup yarışmaları yapıldı. Erzincan erkek yüzme takımı katıldığı müsabakalarda 3’ncü oldu. Kelebek, serbest, kurbağalama, sırt üstü, 4 çarpı 50 karışık bayrak ve 4 çarpı 100 karışık bayrak dallarında iki gün süren müsabakalar sonucunda, erkekler ve kızlarda Erzincan il karmaları, ilk 6'ya kalarak bir üst tura yükseldi.

İlk 6'ya giren sporculara madalyalarının törenle verildiği müsabakalar sonunda, sporun tabana yaygınlaştırılması ve milli takıma alt yapı oluşturulması hedeflenen ANALİG Yüzme Grup yarışmalarına katılan tüm sporcu ve antrenörlere de katılım sertifikası verildi.

Erzincan erkekler il karmasında mücadele eden sporcuların ferdi yarışlarda elde ettiği dereceler ise yaş kategorilerine göre şu şekilde; Asaf Gülırmak, 50 metre kelebek 3’ncü, 200 karışık 2’nci oldu. Berkay Kandemir,100 metre kelebek, 100 metre sırt ve 200 metre karışık kategorilerinde 1’nci oldu. Taha Eren Doğan; 100 metre sırt kategorisinde 2’nci, 100 metre serbest kategorisinde ise 3’ncü oldu. Koray Özdemir 50 metre sırt kategorisinde 1’nci oldu. Oğulhan Delikurt ve Emirhan Yılmaz ise 4x100 metre serbest kategorisinde 3’ncü oldular. Yusuf Emir Duman ve Efe Meral 200 metre karışık kategorisinde 3’ncü oldular. Efe Sudaş, Eray Ağacık ve Asuf Aktaş ise 4x50 metre bayrak takım kategorisinde 3’ncü oldular.

Fatih Gülnahar