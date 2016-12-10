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Yüzmek için girdiği havuzda ölü bulundu

Afyonkarahisar’da yaşlı bir adam yüzmek için girdiği havuzda arkadaşlarının gözü önünde hayatını kaybetti.


10 Aralık 2016 05:06

Edinilen bilgilere göre, olay Sandıklı ilçesinde bir otelde meydana geldi. Tatil için Kocaeli’nden, Sandıklı’daki bir otele geldiği belirtilen Celal Yılmaz (61) isimli yaşlı adamın akşam saatlerinde yüzmek için otelin havuzuna girdiği kaydedildi. Yılmaz’ın yüzdüğü havuzda kısa bir süre sonra hareketsiz olduğunu gören arkadaşlarının durumdan şüphelenerek otel görevlilerine ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdikleri aktarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yılmaz’ın öldüğü belirlenirken, yaşlı adamın polis tarafından yapılan incelemelerin ardından cansız bedeninin havuzdan çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Sandıklı ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yılmaz’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Etiketler: Afyonkarahisar


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