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Yüzsüz tombalacılara baskın: 50 gözaltı

Niğde'de kapatılan ve ruhsatı olamayan bir dernek adı altında mekanda tombala oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri baskın yaptı. Operasyonda tombala oynayan 1’i kadın 50 kişi gözaltına alındı.

Yüzsüz tombalacılara baskın: 50 gözaltı

14 Temmuz 2017 07:02

Edinilen bilgiye göre, Olay Niğde- Merkez EfendiBey Giray sokakta bulunan ve geçtiğimiz aylarda da polis tarafından 4 kez baskın yapılarak mühürlenen kumarhane’ye polisler tekrardan baskın yaptı. Çok sayıda polis ekiplerinin katıldığı baskında ruhsatsız mekanda tombala oynadığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler 1’i kadın olmak üzere 50 kişiyi gözaltına aldı.

Baskında tombala oynanan makine, tombala kartı, 1 adet televizyon, alkol şişeleri, içeride oyunları televizyona yansıtan güvenlik kamerası ele geçirdi. Ruhsatsız iş yerinin sahibi karakolda işlemlerinin ardından adliye’ye sevk edileceği öğrenildi. Kabahatler Kanunu çerçevesinde önceki baskınlar sonucunda iş yerinin ruhsatı alınmış ve cezai işlem uygulanarak yazarak mühürlenmişti. 

Mücahit Bilgi


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