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Yüzüğü parmağına sıkışınca imdadına itfaiye yetişti

Kahramanmaraş’ta parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan 17 yaşındaki gencin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Yüzüğü parmağına sıkışınca imdadına itfaiye yetişti

21 Mart 2018 13:11

Mertcan Köşgeroğlu, sağ eline taktığı yüzüğü çıkaramadı. Köşgeroğlu, parmağındaki yüzüğü ailesi de çıkaramayınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti. Her geçen dakika parmağı daha fazla şişen Mertcan Köşgeroğlu için sağlık ekipleri, itfaiye personelinden yardım istedi.

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Mertcan Köşgeroğlu’nun parmağını yüzüğü keserek kurtardı. 

İtfaiye ekipleri, bu tür konularda mutlaka sağlık ekiplerinden ve uzman kişilerden yardım alınması konusunda vatandaşları uyardı.  

 

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