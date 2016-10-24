Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, "Sağlıklı, parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için günlük hayatta dikkat etmemiz gereken bazı basit kurallar vardır.Buhar Banyosundan Uzak Durun;Cilt bakımı ve temizliği denildiğinde akla ilk gelen yüzü çok yıkamak ve yüze buhar banyosu uygulamak gelir.Ancak buhar banyosu yüzü aşırı ısıtır bu nedenle de cildin asit ve su dengesi bozulur.Bu durum da cilt egzamasına zemin hazırlar.Bunun dışında buhar verdikçe cilt gözenekleri daha çok açılır.Cildinizin özelliğini bilmeden (Kuru mu,hassas mı,çok yağlı mı ,allerjik mi ?) rast gele nemlendirici kullanmakta doğru değildir" dedi.

Yüzü çok sık yıkamanın cildin kurumasına neden olduğuna dikkat çeken Ertek, "Yüzünüzü çok yıkamak yanlıştır.Çünkü cilt daha kendi yağını tolere etmeden siz tekrar yıkarsanız,bu sefer cildinizin kurumasına neden olursunuz.Ayrıca klima da cilt kuruluğuna neden olabilir.Bunu engellemek için gün içinde nemlendirici sürmenizde fayda var.Sabun Seçimi;Cilt bakımı bebeklik döneminden itibaren yapılmalıdır.Cilt tipinize uygun doğal olan sabunla yüzünüzü yıkamalısınız. İyi dinlendirilmiş, fazla kloru alınmış bir su da bir toniktir. Nemlendirici olarak da hiçbir şey yoksa bir acı badem sütü, badem yağı kullanabilirsiniz.Badem sütüyle de makyajınızı temizleyebilirsiniz" diye konuştu.

Yaşlanmanın 25-30 yaş arasında başladığını kaydeden Ertek, "Yaşlanma ise 25-30 yaş arasında başlar. Bu yaşlardan itibaren cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçmenizde yarar var.Çok ince olan boyun derisi çabuk kırışır.Bu nedenle yüze uygulanan nemlendirici krem nazik dokunuşlarla boyuna uygulanmalıdır.Göz çevresi için de nemlendiricinizi parmak uçlarınızla hafifçe yedirerek sürmelisiniz.Kötü Beslenme Hızlı Yaşlandırır;Sağlıksız ve kötü beslenme tüm vücudu olumsuz etkilediği gibi cildinde hızlı yaşlanmasına neden olur. Tek yönlü beslenme çok yanlış, ihtiyacınız olan tüm vitaminleri yeteri kadar almalısınız. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmenizde fayda var.Sofranızda lifli gıdaların ağırlıklı olmasına özen gösterin.Şekeri ve tuzu mutlaka azaltın.Sık sık sebze ve meyve tüketin.A,E ve C vitaminlerini sıklıkla tercih edin.vitamin A hücresel aktiviteyi düzenler, cildin aşırı kalınlaşmasını ve pigmentasyonu önler. Ayrıca bu vitaminler cilt yaşlanması ile savaşırlar. Mutlaka günde en az 8 bardak su için" şeklinde konuştu.