Yüzyıl sonra iki tarihi eser arasındaki engel kaldırılıyor

Tokat'ta tarihi Meydan Çarşısı'nın Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi Güdümlü Projesi kapsamında Taşhan ile Hatuniye Camisi'nin bütünlük oluşturulması için iki tarihi eser arasında kalan iş yerlerinden bir bölümü yıkıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarihi bir meydanı ortaya çıkartırken yüz yıldır bir birini göremeyen iki tarihi eseri yeniden bir birini görmesini sağlayacaklarını kaydetti. Yaklaşık 80 dükkanın yıkılacağı projenin 3 etaptan oluştuğunu belirten Başkan Eroğlu,"GOP Lisesi yanında yapılan dükkanlar tamamlandıktan sonra planlandığı gibi yıkılacak olan dükkanların bazıları yeni yerine geçti. İkinci etap çalışmalar kapsamında ise eski Yeşilırmak ilkokulunun yerine 4 bin 200 metrekarelik bir alanda 120 araçlık oto park çalışmalarımız devam ediyor. Üçüncü etapta ise meydan düzenlemesi dediğimiz Taşhan'la, meydan camisi arasında kalan diğer blokların dükkânların yapılması çalışmaları başladı" dedi.

Meydan projesi tamamlandığında Tokat'a gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin yeni bir meydan ile birlikte tarihi dokuya yakışır bir şekilde görme imkanına sahip olacaklarını ifade eden Başkan Eroğlu, şehrin kültürel varlıklarının hak ettiği değeri bulacağını kaydetti.