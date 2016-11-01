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YYÜ’de 10 kişi tutukladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) FETÖ soruşturması kapsamında 10 kişi tutuklandı.


01 Kasım 2016 15:16

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 25 Ekim günü yapılan operasyonda YYÜ’de görev yapan akademisyen, öğretim görevlisi ve memurun da bulunduğu 42 kişiden 38’i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 2’si emniyette, 7’si savcılıkta bulunurken, 19’u ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 10 kişi soruşturmanın ardından tutuklandı. 4 şüpheli şahsın yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 


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