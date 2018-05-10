Z. Altan Elmas : “1 milyon 450 bin konut satışı yakalayabiliriz”

Elmas değerlendirmesine şu ifadeler ile devam etti:

“Özel bankalar da motive edici adımlar atmalı”

“Türkiye’de vatandaşlarımızın konuta ihtiyacı var. Yüksek kredi faizleri üretenle vatandaşın buluşmasında önemli bir engeldi. Ziraat Bankası’nın bu adımı atmasıyla hem sektörün hem de konuta ihtiyacı olan vatandaşın önündeki en büyük engel aşılmış olacak. Tabi bu adımı büyütmemiz gerekiyor. Bunun için özel bankaların da bu girişime destek vermesi gerekli. Kartopu misali bunu döndürerek yolları açmamız gerekli. Konutder, diğer sektör ve finans kuruluşları ile tüm STK’lar elimizi taşın altına koymalıyız. Biz zaten sektör olarak her zaman tüm fedakârlıklara hazırız. Özel bankaların da bu havayı motive edici adımlar atması gerekli. Özel bankaların da konut kredi faizlerini yüzde 1’in altına çekmesi gerekli.”

“Konutder olarak faiz indirimi ve konut sektörüne yönelik sunulan avantajların kısıtlı süreli değil kalıcı olmasından yanayız” diyen Elmas, “Faizlerin yanı sıra yüzde 18 olan KDV yüzde 8’e çekildi. Binde 20 olan tapu harcı da binde 15’e çekildi. Tüm bu adımlarla stoklar eriyecektir. Konutder olarak Türkiye’nin enerjisine ve geleceğine inanıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.