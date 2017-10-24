Z. Altan Elmas “Hükümetin vergi teşvikleri konut satışını arttırdı”

Türkiye genelinde Eylül ayında 140.298 konut satışının gerçekleştirildiğini ifade ederek geçen yıl eylül ayına oranla yüzde 28,8’lük bir artış olduğuna değinen Z. Altan Elmas, " 2017’nin ilk 9 ayında 1.030.728 konut satışı gerçekleştirilerek geçen yılın aynı dönemine göre %10 oranında bir artışla yaklaşık 95 bin konut daha fazla satıldı. Hükümetimizin vergi teşviklerinin karşılık bulduğunu ve satışları rekor seviyelere getirdiğini müşahede ediyoruz” dedi.

Yabancıya konut satışından düzenli artış

Yabancıya konut satışlarının da düzenli bir biçimde arttığını ifade eden Elmas, “Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,2 oranında artış ile 2.236 konut satışını yabancı yatırımcıya gerçekleştirdik. Yabancıya konut satışında ilk 9 ay rakamlarının toplamına baktığımızda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış ile 15.241 konut satışı yapıldı. Yabancıya konut satışında 797 konut satışı ile ilk sırayı İstanbul alırken, 520 konut satışı ile Antalya ikinci, 119 konut satışı ile Aydın, Bursa ve Trabzon üçüncü sırada yer aldı. Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Rusya Federasyonu vatandaşları ise en çok yatırım yapanlar arasında üst sıralarda yer aldı. Yılın son 3 ayında da yabancıya satışın artarak süreceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İpotekli satışlar da ise düşüş var

İpotekli satışlarda ise düşüş yaşandığını söyleyen Elmas aynı zamanda, “İpotekli satışlara baktığımızda ise 40.534 konut satışı ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında düşüş yaşandığını görüyoruz. Konut alıcıları için banka kredilerinde 1 seviyesinin psikolojik bir eşik olduğunu söyleyebiliriz. Bazı bankalarımızda 1’in üzerine çıkan kredi oranlarının konut alıcılarında olumsuz bir karşılık bulduğunu gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.

Son olarak da bina inşaat maliyet değerlerine değinen Elmas, “Geçtiğimiz günlerde açıklanan üçüncü çeyrek bina inşaatı maliyet endeksine göre bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında yüzde 4,8, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 22,1 artışın olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde üçüncü çeyrek işçilik endeksinde yüzde 2,0, malzeme endeksinde ise yüzde 5,6 seviyesinde bir artışın olduğunu görüyoruz. Tüm bu maliyet artışlarına rağmen biz konut üreticileri olarak konut fiyatlarına artış yansıtmadık. Konut alıcıları için konut ediniminde en doğru zaman olduğunu söyleyebiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.

