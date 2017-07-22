Z-Kütüphanelerin sayısı artıyor

Daha önce 75.Yıl Ortaokulu ve Cumhuriyet İlkokuluna yaptırılan, son olarak da, hayırsever Kıvanç Dağ tarafından Mithat-Fethi Büyükdalgıç İlkokuluna kazandırılan Z-Kütüphane ile bu sayı beşe çıkartıldı.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç “Bakanlığımızla yapılan görüşmeler neticesinde ilçemize iki adet daha Z-Kütüphane ödeneği sağlamış olduk. Z-Kütüphane olarak adlandırılan zenginleştirilmiş kütüphanelerin yavrularımız için çok önemli olduğunu biliyoruz. Z-Kütüphanelerdeki zenginleştirilmiş içerik ve görsellik çocuklardaki okuma ve çalışma hevesini artırmaktadır. Bu nedenledir ki bundan böyle ilçemizdeki bütün okullarımıza inşallah gerek devletimizin imkanlarıyla, gerekse hayırseverlerimizin katkılarıyla zenginleştirilmiş kütüphaneler kazandırmak öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır. Bu doğrultuda ki çalışmalarımız ilerleyen günlerde daha da artarak devam edecektir” dedi.

Emrah Elmas