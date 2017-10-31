Zabıt Katibi alımı başvuru sonuçları 2017 ? Katiplik sözlü ve uygulamalı sınav ne zaman?

Adalet Bakanlığı bünyesine 2017 yılı itibariyle 2 bin 250 zabit katibi alınacağı duyurusu yapılmıştı.Geçtiğimiz günlerde zabıt katipliği başvurusunu gerçekleştiren adaylar şimdi zabıt katipliği başvuru sonuçları için heyecanla bekliyor. Peki zabıt katipliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Katiplik uygulamalı ve sözlü sınavı ne zaman düzenlenecek. İşte başvuru ile ilgili tüm detaylar bu haberimizde...

Zabıt Katipliği Başvurusu Sonuçları Tarihi

13-24 Ekim tarihleri arasında alınan zabıt katibi başvuru sonuçları adaylar tarafından merakla beklenirken Adalet Bakanlığı konu ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 31 Ekim 2017 Salı günü komisyonca ve Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır."

Zabıt katibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati

8 Kasım – 14 Kasım 2017 tarihleri arasında adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Zabıt katibi Sözlü Sınav Ne Zaman Yapılacak?

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Mübaşir Ünvanı İçin

Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.



Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 22 Kasım 2017 Çarşamba günü sınavı yapan adalet komisyonlarında ve bu komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır

Sözlü sınav tarihi ve saati

25 Kasım 2017 - 8 Aralık 2017 tarihleri arasında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır.

Sözlü sınav konuları

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.



a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

Nihai Başarı Listesi

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.



Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 22 Kasım 2017 Çarşamba günü sınavı yapan adalet komisyonlarında ve bu komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.