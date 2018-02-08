Zabıt katibi nedir ? Zabıt katibi nasıl olunur ne iş yapar ? Zabıt katibi maaşları ?

Zabıt Kâtibi Nedir ?

Zabıt Kâtibi adliyelerde, bölge idare mahkemelerinde, seçim kurullarında, icra dairelerinde

kalem işleri, yazışma ve dosyalamanın yapılmasından, duruşma tutanakların düzenlenmesinden, sekretarya hizmetlerinin verilmesiyle ilgili mişlerden sorumlu kişidir.

Zabıt Kâtibi Ne İş Yapar ?

Zabıt Kâtibi; İcra takip işlemlerini yapar, Karar ve tutanakları usulüne uygun yazar, Davalara ait müzekkereleri yazarak ilgili yerlere zamanında gönderir,

Gelen cevap yazılarında istenen bilgiler olmadığını tespit ettiğinde ilgili makama haber verir, duruşma gününden önce gerekli yazıları yazar,

Serbest bırakma ve tutuklama yazılarıyla hüküm özetlerini vaktinde yazar ve ilgili makama verir,

Acele işlerden sayılan nafaka takdiri, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi gibi davalara ilişkin kararları diğerlerinden önce ve çabuk yazar,

Mahkeme dışında hâkim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde hazır bulunur, ayrıca kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevleri yürütür.

Zabıt Katibi Olmak İsteyen Kişilerin Nitelikleri Nasıl Olmalı ?

Bu mesleği yapacak olanların, sosyoloji ve hukuk alanına ilgisi olan, bilgisayar ve on parmak klavye kullanabilen, Türkçeyi iyi kullanan, resmi yazışma kurallarını çok iyi bilen, kendini sürekli geliştirebilen, iş ilişkilerini çok iyi yürüten, çalışkan, düzenli, titiz, güvenilir, sorumluluk sahibi, iyi iletişim kurabilen, nezaket, görgü ve protokol kurallarına uyan kişiler olması gerekir. Büro ortamında

çalışırlar. Evrak takibi için büro dışına da çıkabilmektedirler.

Zabıt Katibi Nasıl Olunur ?

Mesleğin eğitimi mesleki ve teknik liselerin adalet alanının Zabıt Kâtipliği dalında verilmektedir.

Zabıt Katibi Nerelerde Çalışabilir ?

İnfaz kurumlarında, noterlerde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarının Hukuk Müşavirliği bölümlerinde iş bulma olanağına sahiptirler. Adalet Bakanlığı, cumhuriyet başsavcılıkları, mahkemeler, noterler, hukuk ve avukat büroları, Yüksek Seçim Kurulu, ceza infaz kurumları ve tutukevleri, özel güvenlik şirketleri, banka ve sigorta şirketleri gibi özel firmaların hukuk departmanlarında, takip birimlerinde çalışabilirler.

Zabıt Katibi Maaşları Ne Kadar ?

Zabıt katipleri 2017 yılında 2 bin 500 liradan başlayan ve derecesine göre 3 bin 300 liraya kadar yükselen maaşlar almaktadır.