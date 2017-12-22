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Zabıta daire başkanının zabıta memuruna dayağı kamerada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, emniyet şeridinden geçtiği için kızdığı zabıta memurunu, herkesin içinde dövdü. Müdürünün gitmesiyle bayılan memurun dayak yediği anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Zabıta daire başkanının zabıta memuruna dayağı kamerada

22 Aralık 2017 11:58
Zabıta daire başkanının zabıta memuruna dayağı kamerada - Tıkla İzle

Olay, bir hafta önce Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, bir zabıta memurunun emniyet şeridini kullandığını görünce yanına çağırdı. Yanına çağırdığı memura bağırmaya başlayan Karali, tokat atıp dövdü. Müdüründen dayak yiyen memur ise "hazır ol"da bekleyip hiç tepki vermedi. Karali’nin arkadaşını dövdüğünü gören diğer memurların ise olaya tepkisiz kalması dikkat çekti. Daire başkanı bağırarak uzaklaşırken, dayak yiyen zabıta memuru daha fazla dayanamayarak bayıldı. Bayılan zabıtanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Zabıta, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay bir cep telefonu kamerasına da yansıdı.

ZABITA DAİRE BAŞKANI GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaşanan dayak olayına vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Uysal yaptığı açıklamada, “Zabıta memuruna şiddet görüntüleri çok üzücü ve insanlık adına utanç vericidir. Ben de haklı tepkilerini gösteren vatandaşlarımızla aynı duyguları yaşadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde konumu ve sıfatı ne olursa olsun her çalışanımız saygıdeğerdir. Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle zabıta daire başkanını görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar” dedi.

 

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