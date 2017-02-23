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Zabıta dilenci kılığına girdi 10 dakikada 80 TL topladı

Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, insanların dilencilere karşı hassasiyetini ölçmek adına farklı bir sosyal deneye imza attı. Zabıta personeli 10 dakika gibi kısa bir sürede yaklaşık 80 lira para topladı.

Zabıta dilenci kılığına girdi 10 dakikada 80 TL topladı

23 Şubat 2017 13:12
Zabıta dilenci kılığına girdi 10 dakikada 80 TL topladı - Tıkla İzle

İnsanların duygularıyla oynayan dilencilere karşı vatandaşları bilinçlendirmek için yapılan çalışma kapsamında Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı personel dilenci kılığına girdi. Dilenci kılığına giren Zabıta personeli kentin en işlek yeri olan İsmetpaşa Caddesi’nde ağzına maske takarak ve sakat taklidi yaparak insanlardan yardım dilenmeye başladı.

10 dakikada 80 lira topladı

Vatandaşların birçoğunun yardımda bulunduğu Zabıta personeli 10 dakika gibi kısa bir sürede yaklaşık 80 lira topladı. Yapılan çalışma sonunda vatandaşlar dilencilere karşı daha dikkatli olacaklarını dile getirdiler.

Bir dilenci ayda 100 bin TL topluyor

Vatandaşların yapmış oldukları yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmaması hususunda daha dikkatli davranmaları gerektiğini vurgulamak için bu çalışmayı yaptıklarını ifade eden Zabıta Müdürü Serdar Zengin, “Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak kent sınırı içerisindeki dilencilere karşı gerekli yasal işlemleri yapmaktayız. Vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiğini vurgulamak için böyle bir çalışma yaptık. Vatandaşlarımız yardımlarını Devletimizin ilgili kurumlarına yapmaları daha uygun olur. Bu kapsamda Belediye Başkanımız Nurullah Cahan’ın talimatları ile kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne vatandaşlarımız yardımda bulunabilirler. Biz dilencilere karşı elimizden gelen mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Bu durumu meslek haline hetiriyorlar

Dilencilerin bu durumu meslek haline getirdiklerinden bahseden dilenci kılığındaki Zabıta Müdürlüğü personeli, “İnsanlarımız dilencilere yardım etmeye devam ettiği sürece biz bu tür olayların önüne geçemeyiz” dedi. Personel, “Vatandaşlarımız bu tür olaylara duygusal yaklaşıyor. Allah rızası için ben yardımımı vereyim olay benden çıksın diye düşünüyorlar. Dilencilerde insanlarımızın bu hassasiyetini kötüye kullanarak suistimal ediyorlar. Bu dilenciliği meslek haline getirmişler. 10 dakikadır buradayım, dileniyorum ve yaklaşık 80 lira topladım. Bu rakam bu kadar kısa süre için büyük bir rakam. Zabıta Müdürlüğü olarak insanlarımızın bu tür olaylara karşı daha dikkatli olmalarını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Dilencinin üzerinden 773 lira çıktı

'Orası artık onun vicdanına kalmış'

Dilencilerin zor durumda olduğunu düşündüğü için para verdiğini belirten bazı vatandaşlar ise, “Belki benim küçük bir yardımım olur diye yardımda bulundum. Beni kandırıyor kandırmıyor orası artık onun vicdanına kalmış bir durum. Ama daha dikkatli olmamız gerekiyor” dedi. Kimi vatandaşlar ise, daha önce bu tür durumlarla çok karşılaştıklarını ve dilencilerin bunu meslek haline getirdikleri için yardımda bulunmadıklarını söylediler. 

Ertunç Öztürk


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