Zabıta dilencilere nefes aldırmıyor

Kent merkezinde duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde eden şahıslara karşı denetimlerini sıklaştıran Belediye Zabıta ekipleri, yakalanan dilenciler hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenledi. Dilencilik yapan şahısların üzerlerinde yapılan aramada çıkan bin 350 TL’ye tutanakla el konuldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 3 dilenci hakkında “İdari Yaptırım Karar Tutanağı” tanzim etti. Vatandaşlara rahatsızlık veren dilencileri sıkı bir şekilde denetleyeceklerini açıklayan Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, dilencilik yapanlara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği 109 lira para cezası uygulandığını belirttiler.

Mehmet Şükrü Yıldırım

