Zabıta ekipleri tarihi geçmiş 380 paket ürüne el koydu

Halkın sağlığı için bütün iş yerlerinin denetimlerini aralıksız olarak sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü personelinin beraber yaptığı denetimlerin bu seferki durağı okullar bölgesinde bulunan marketler, büfeler ve kuruyemiş dükkanları oldu.

Denetimlerde İş yeri açma ruhsatı, gıda ürünlerinin bulunduğu alanların hijyeni ve gıda ürünlerinin tazeliğini de kontrol eden Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, ürünleri tek tek inceleyerek son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koydu.

380 Adet gıda ürününe imha edilmek üzere el konuldu

Özellikle okul çevrelerinde bulunan market, büfe ve kuruyemiş dükkanlarına yapılan denetimler kapsamında iki iş yerinde, süt ve süt ürünleri hazır çorba, çikolata, çerez, çay ve margarin olmak üzere 380 adet son kullanma tarihi geçmiş ürüne el koyan Süleymanpaşa Zabıta ekipleri, bu ürünlerin halka satışının devam ettiğini tespit ederken işyerlerine idari işlemler gerçekleştirdi.

Gıda Mühendisleri gözetiminde imha edildi

Yapılan denetimler sonrası tutanak tutularak el konulan gıda ürünleri, Süleymanpaşa Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğünde görevli gıda mühendisleri nezaretinde Demirli Mahallesinde bulunan katı atık depolama tesisinde imha edildi.