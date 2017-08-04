Zabıta memuruna bıçaklı saldırı

Olay, dün gece 23.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rutin denetim görevi yapan Alanya Belediyesinde görevli zabıta memuru Ahmet Top, seyyar satıcı görmesi üzerine motosikletini park ederek peşine düştü. O sırada gelen Hakan S. isimli kişi otomobilini park edemeyince zabıtaya ait motosikleti devirerek olay yerinden otomobiliyle uzaklaşmaya çalıştı. Daha sonra durumu fark eden zabıta Hasan S.’ye 'motosikleti neden devirdiniz?' diye sordu. Buna tepki gösteren Hakan S. ile zabıta arasında sözlü tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayda Hakan S., otomobilde bulunan bıçağı alarak zabıta memuru Ahmet Top’u eli, kolu ve bacağından yaraladı.

Çevredekilerin müdahalesi ile hastaneye kaldırılan Top'un sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Hakan S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erdal Anak