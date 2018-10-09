Zabıta memuruna tokat atan başkana 1 yıl 6 ay hapis cezası istendi!

Kartal'da geçtiğimiz yıl aralık ayında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, trafikte emniyet şeridini kullandığı iddiasıyla zabıta memuru Kenan Fidan'a tokat atarak dövmüştü. Şiddetin etkisiyle zabıta memuru Fidan bayılmıştı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.
Olayın ardından görevinden uzaklaştırılan Tayfun Karali hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca “kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama” suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.
Şüpheli Tayfun Karali hakkında, “kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Gamze Erdemir