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Zabıtadan, fiyat farkı ve gramaj denetimi

Zabıtadan, fiyat farkı ve gramaj denetimi
Zabıtadan, fiyat farkı ve gramaj denetimi

Siirt Belediyesi zabıta ekipleri, döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak 'haksız kazanç' elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, markette rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit ediyor. Marketlerde yapılan denetimlerde zabıtalar, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı. Denetimlerde ayrıca, satışa sunulan ürünlerin gramaj kontrolleri de yapıldı. Zabıta ekipleri, reyon fiyatıyla kasa fiyatının farklı çıktığı marketler hakkında idari yaptırım tutanağı uygulandı.

Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aytek, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, tüketici haklarının korunması amacıyla denetimler yaptıklarını söyledi. Aytek, “Siirt Belediye Başkanlığı olarak düzenli olarak denetimlerimizi yapıyorduk. Daha önce hijyen ve ürünlerin son kullanım tarihlerini kontrol ediyorduk. Türkiye'de yaşanan krizden sonra zabıta müdürlüğü ekiplerimiz marketlerde fiyat kontrolü yapıyor. Şuan gördüğümüz bazı eksikler zabıta müdürlüğü ekiplerimiz tarafından tespit edilerek idari yaptırım tutanağı uygulandı. Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam edecek. Burada vatandaşlarımız rahat olsunlar. Vatandaşlardan ricamız alışveriş yaparken gözlerine çarpan bir anormallik varsa bunu ilgili birime iletsinler. Bizlerde belediye olarak her türlü işlemi yapmaktan geri kalmayacağız” dedi.

Mehmet Niyazi Deniz
 

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