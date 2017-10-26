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Zabıtadan kaçak et operasyonu

Siverek Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satıcılarına göz açtırmıyor.

Zabıtadan kaçak et operasyonu

26 Ekim 2017 10:42

Aldıkları bir ihbarı değerlendiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Haliliye Mahallesinde bir eve baskın düzenledi. Yapılan baskında kaçak ve sağlıksız olduğu belirlenen 150 kilo ete el konuldu. El konulan etin imha edildiği belirtilirken, şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Halk sağlığını tehdit edenlere müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Baydilli, "Ekiplerimiz aldıkları her ihbarı değerlendirerek büyük bir titizlikle çalışıyor. Söz konusu evde kaçak et ihbarını değerlendiren zabıtamız, sağlıksız olduğu belirlenen etlere el koyarak imha etmiştir" dedi. Her türlü tüketim maddesinin sağlıklı şartlarda üretilmesinin önemine değinen Baydilli, "Halkımızın, kendilerinin ve çocuklarının sağlığını tehdit eden her unsuru 153 Alo Zabıta hattına bildirmelerini rica ediyoruz. Bu çok önemli bir husustur ki söz konusu insan sağlığıdır. Halkımızın bu konularda hassas olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Baydilli, zabıta ekiplerinin denetlemelerini sürdüreceğini söyledi. 

Cuma Sarı
 

Etiketler: kaçak et

 

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