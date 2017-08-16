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Zabıtadan kaçak tüp operasyonu

Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaçak dolum tüp satışı yapan market ve bakkallara baskın yaptı.

Zabıtadan kaçak tüp operasyonu

16 Ağustos 2017 14:07

Zabıta ekiplerinin denetimlerinde otogaz istasyonlarında ve merdiven altı kaçak dolum yapılmış 3 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ile 21 adet 2 kilogramlık piknik tüpü olmak üzere toplam 24 adet tüpe el konularak yasal işlem başlatıldı. Konu ile ilgili EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu)’na bilgi verildi. Ayrıca bazı bakkal ve marketlerde satışı yapılan kaçak tüplerle ilgili dağıtım şirketleri de aranarak kaçak tüplerin toplatılması için uyarıldı.

Başkan Çelikcan: “Kaçak tüpün bombadan farkı yok”

Kaçak dolum yapılan tüple bombanın hiçbir farkı olmadığına dikkat çeken Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, “Vatandaşımız her an patlamaya hazır bir bomba ile yaşamak istemiyorsa kaçak dolum yapılan tüp gazı evine sokmasın. Çok tehlikeli. Allah korusun otogaz istasyonlarında veya merdiven altı diye tabir edilen yerlerde kurulan düzeneklerle doldurulmuş bir tüpün patlaması sonucu can kayıpları ve çok büyük maddi hasarların yaşanması kaçınılmaz. Hiçbir şey sağlığımızdan kıymetli değil. Esnafımız da bunun satışına tevessül etmesin. Çok ciddi cezai müeyyideleri var. Bu konuda ekiplerimiz sürekli denetim halinde” şeklinde konuştu.
Üzerinde son kullanma tarihi, markası ve hologramı bulunmayan aşınmış, yıpranmış tüplerin kesinlikle alınmaması gerektiğini belirten Başkan Çelikcan, bu tür tüplerin satıldığını gören vatandaşların mutlaka ihbarda bulunmalarını istedi. 

Etiketler: kaçak tüp operasyonu, zabıta


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