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Zabıta’dan Suriyeli dilenci operasyonu

Bahçelievler’de Avrupa Yakası Dilenci Müdahale Zabıta Amirliği ekipleri, İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri dilencilik yaptığı iddia edilen Suriyeli ailelerin kaldığı adreslere sabaha karşı operasyon düzenledi.

Zabıtadan Suriyeli dilenci operasyonu

21 Şubat 2017 07:48
Zabıta’dan Suriyeli dilenci operasyonu - Tıkla İzle

Bahçelievler’de Avrupa Yakası Dilenci Müdahale Zabıta Amirliği ekipleri, İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri dilencilik yaptığı iddia edilen Suriyeli ailelerin kaldığı adreslere sabaha karşı operasyon düzenledi. Kocasinan Polis Merkezi önünde toplanan zabıta ekipleri daha önce belirlenen adreslere polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinle birlikte hareket etti.

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Zabıtalara direndiler

Zabıta ekipleri Suriyeli ailelerin kaldığı evlerin kapılarını polis eşliğinde tek tek çaldı. Uykularından uyanan Suriyeli aileler karşılarında polis ve zabıtaları görünce şaşkınlık yaşadı.Ne olduğunu anlamayan bazı Suriyeliler, zabıtalara direnerek kaldıkları yerden çıkmak istemedi. Zabıtalar tarafından toplanan Suriyeliler, zabıtanın minibüslerine bindirilerek daha iyi yaşam şartlarının olduğu Pendik Kızılay Dr. Kemal Demir Gençlik Kampı'na yerleştirilmek üzere götürüldü. 

Murat Solak


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