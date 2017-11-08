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Zabıtadan zehirli mantar uyarısı

Çanakkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde yaptığı denetimde doğadan toplanarak satışa sunulan 5 kilogram civarında mantara el koyarak imha etti.

Zabıtadan zehirli mantar uyarısı

08 Kasım 2017 17:58

Doğadan gelişi güzel toplanması nedeni ile zehirli olabilme ihtimallerine karşı toplanan mantarlar, istenmeyen zehirlenme olaylarının yaşanmaması için zabıta ekiplerince imha edildi. 

Yetkililer, zehirli olma ihtimali bulunan yabani mantarların satışına izin verilmeyeceğini belirterek, son dönemlerde mantar zehirlenmelerinin artmasıyla denetimlerin devam edeceğini söyledi. Pazarda satılacak olan mantarların etiketli, ambalajlanmış olması gerektiğini belirten ekipler, ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca üretimine onay verilmiş, işletme kayıt belgesine sahip olması gerektiğini ifade etti. 

Utku Yaşar Cüce
 

Etiketler: mantar, zabıta

 

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