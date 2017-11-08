Zabıtadan zehirli mantar uyarısı

Doğadan gelişi güzel toplanması nedeni ile zehirli olabilme ihtimallerine karşı toplanan mantarlar, istenmeyen zehirlenme olaylarının yaşanmaması için zabıta ekiplerince imha edildi.

Yetkililer, zehirli olma ihtimali bulunan yabani mantarların satışına izin verilmeyeceğini belirterek, son dönemlerde mantar zehirlenmelerinin artmasıyla denetimlerin devam edeceğini söyledi. Pazarda satılacak olan mantarların etiketli, ambalajlanmış olması gerektiğini belirten ekipler, ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca üretimine onay verilmiş, işletme kayıt belgesine sahip olması gerektiğini ifade etti.

Utku Yaşar Cüce

