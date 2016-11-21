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Zabıtalar: Halkın bizi anlaması gerek

Ankara Zabıta Dire Başkanı Abdurrahman Karabudak, Toplum nazarında zabıta görevlilerin ‘kötü karakter’ algısına ilişkin, "Zabıta algısı çok önemli, biz bu konuda bir algı çalışması yapmaya çalışıyoruz. Çünkü halkın yediği, içtiği, eğlendiği her alanda onlar için onlar adına biz günün 24 saati çalışıyoruz” dedi.

Zabıtalar: Halkın bizi anlaması gerek

21 Kasım 2016 16:00

Birinci Zabıta Çalıştayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde Ankara’da başladı. Büyükşehir belediyeleri zabıta daire başkanları ve müdürlerinin katıldığı çalıştayda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, İHA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Zabıta Çalıştayı’nın bir amacının da toplumdaki zabıta algısını değiştirmeye yönelik olduğunu belirten Abdurrahman Karabudak, kendi içlerinde bu konuda bir takım çalışmalar yaptıklarını ve zabıta algısının toplumda çok önemli olduğunu vurguladı. Halkın yediği, içtiği eğlendiği her alanda onlar için 24 saat çalıştıklarının altını çizen Karabudak, "Ben vatandaşlardan şunu istiyorum; biz kayıt dışı ekonomiyle, kayıt dışı sömürüyle mücadele ederken bize destek vermeleri gerekiyor. Arka planda görmedikleri problemleri maalesef biz yaşıyoruz. Çünkü biz Maliye Bakanlığı’nın kayıt dışı ekonomi ile mücadele ederken; yaşanan arbedeler, yaşanan problemleri gün yüzüne çıkartmamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“BİZ DEVLETİN MEMURUYUZ”

Basın mensuplarından ‘bizi tanıyın ve tanıtın’ isteğinde bulunan Karabudak, ”Biz, bir tarafından kayıt dışı ekonomi ile mücadele ederken, kayıt dışı sömürge ile mücadele ederken; halkın yedi, içtiği, eğlendiği her alanda onlar için mücadele ederken doğru bir şey olmasını istiyoruz. Genel gayemiz bu, bunun için de inşallah daha profesyonel, daha güzel, daha verimli çalışmalara devam edeceğiz, devam etmek zorundayız. Çünkü biz devletin memuruyuz, bunu en iyi şekilde ifade etmek, en iyi şekilde anlatmak istiyoruz bunun içinde basın mensuplarından istirhamımız bizi tanıyın ve tanıtın” açıklaması yaptı.

Etiketler: Abdurrahman Karabudak, Zabıta Çalıştayı


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