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Zabıtalara kızdı, sebzelerini yola saçtı

Hakkari’de kaldırımlarda sebze satarak geçimini sağlayan Mustafa Aslan’ın ikinci defa kendisini ikaz eden zabıta ekiplerine tepki gösterek sebzelerini yola saçtı.

Zabıtalara kızdı, sebzelerini yola saçtı

08 Kasım 2016 14:26

Atlılar Caddesi üzerinde seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan evli ve iki çocuk babası 50 yaşındaki Mustafa Aslan, zabıta ekipleri tarafından sebzelerini kaldırılması yönünde uyarıldı. Duruma tepki gösteren Aslan, çocuklarının aç olduğunu ve çalışmak istediğini ifade ederek, zabıta ekipleri ile tartıştı. “İsyan ediyorum, yeter artık” diye tepki gösteren Aslan, sebze dolu kasaları caddeye döktü. Bir süre sonrada yere yığılarak baygınlık geçiren Aslan’a çevrede yetişenler sahip çıktı. Yaşananları ise çevrede bulunanlar cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

“Bu defa artık bende dayanamadım”
Olayın ardından İHA muhabirine konuşan Mustafa Aslan, kalp ve astım hastası olduğunu, iş bulamadığı için çocuklarına ekmek götürmek amacıyla seyyar tezgahta sebze sattığını söyledi. Aslan, “Yaklaşık iki ay önce zabıtalar aynı bu hareketi yaparak beni 2 bin 500 TL zarara soktular. Bu defa artık bende dayanamadım, isyan ettim ve sebzelerimi yere döktüm. Ben kalp ve astım hastasıyım. Kalbimde pil var. Raporlarım mevcuttur. Bu zabıtalar neden benimle uğraşıyor? Bunu bilemedim” dedi.

“150 lira bulamadığım için çocuğumu üniversiteye kaydedemedim”
İki kız çocuğu olduğunu ifade eden Aslan, “Onları okutmak zorundayım. 150 lira bulamadığım için kızımın üniversite kaydını dondurdum. Ben seyyar satıcılık yapmazsam akşamları çocuklarıma ne götüreceğim? Bu işi yapmazsam aç kalacağım. İşim bu, başka da işim yoktur. Yeter artık diyorum, bizde insanız. Bu yaştan sonra gidip hırsızlık mı yapayım, adam mı öldüreyim? Bu gidişle artık çocuklarımı okutamayacağım. Neyle okutayım? Bu işi yapıyorum, yine engel oluyorlar. Ben kalp hastasıyım, bu soğukta beklemem bile risklidir. Ama ne yapayım, mecburum işte. Raporlarım var, bana inanmıyorsalar araştırsınlar. Zabıtaların maaşı var, toklar, benim neyim var?” diye konuştu. 

Feyzullah Taş

Etiketler: hakkari, zabıta


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