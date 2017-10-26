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Zabıtaya kızan seyyar satıcı, arabasını yakmaya kalktı

Diyarbakır'da seyyar satıcı arabasıyla sıkma meyve suyu satan seyyar satıcı, zabıtanın kaldırım işgaline karşı başlattığı uygulamaya kızarak, aracını ateşe vermeye kalktı. Emniyet mensuplarının müdahale ederek, satıcıyı sakinleştirmesiyle olay tatlıya bağlandı.

Zabıtaya kızan seyyar satıcı, arabasını yakmaya kalktı

26 Ekim 2017 16:53

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Kafeler Sokağı'nda meydana geldi. Seyyar satıcı Cihat Osman, zabıtaların kendisini yerinden kaldırdığını öne sürerek, nar ve portakal dolu el arabasını sokağın ortasına getirdi. Osman, benzin döktüğü aracını yakmaya kalkıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin Osman’ı sakinleştirmesiyle olay tatlıya bağlandı. Ekmeği için mücadele ettiğini söyleyen seyyar satıcı Osman, “Ekmek davasıdır, yapacak bir şey yok. Bu ekmek davasıdır başka bir dava değil” dedi.  

Ejder Ediz Işık

Etiketler: aracı yakmaya kalktı, seyyar satıcı, zabıta

 

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