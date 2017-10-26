Zabıtaya kızan seyyar satıcı, arabasını yakmaya kalktı

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Kafeler Sokağı'nda meydana geldi. Seyyar satıcı Cihat Osman, zabıtaların kendisini yerinden kaldırdığını öne sürerek, nar ve portakal dolu el arabasını sokağın ortasına getirdi. Osman, benzin döktüğü aracını yakmaya kalkıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin Osman’ı sakinleştirmesiyle olay tatlıya bağlandı. Ekmeği için mücadele ettiğini söyleyen seyyar satıcı Osman, “Ekmek davasıdır, yapacak bir şey yok. Bu ekmek davasıdır başka bir dava değil” dedi.

Ejder Ediz Işık