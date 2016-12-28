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Zabıtayı darp eden 3 kişiyi polis linçten zor kurtardı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde zabıtayı darp eden 3 kişiyi linçten polis ekipleri güçlükle kurtardı.


28 Aralık 2016 12:53


Edinilen bilgilere göre, Akçadağ Belediyesinde görevli zabıta memuru Halil B. (54), ilçe merkezinde uygunsuz bir şekilde park ettiği iddia edilen bir aracın sahibini uyararak başka bir noktaya park edilmesini istedi. Zabıta memurunun uyarısını dikkate almayan araç şoförü F.S. (29) ile beraberindeki arkadaşları M.B. (21) ve İ.B. (21) aracı kaldırmamakta direnince tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine 3 kişi zabıta memurunu darp etti. Bu sırada zabıta görevlisinin darp edildiğini gören çarşı esnafı da kavgaya karışınca olay kısa sürede büyüdü.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken esnaf tarafından linç edilmek istenen 3 kişi polis aracına konularak olay yerinden güçlükle götürüldü. Akçadağ Devlet Hastanesine götürülen F.S., M.B. ve İ.B. burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olay sırasında darp edilen zabıta görevlisi Halil B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Hasan Eryılmaz

Etiketler: darp, Malatya, zabıta


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