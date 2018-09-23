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Zadar Turnuvası'nda şampiyon Fenerbahçe

Zadar Turnuvası'nda şampiyon Fenerbahçe
Zadar Turnuvası'nda şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe, bu yıl beşincisi düzenlenen Zadar Turnuvası’nın final maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova’yı 86-76 yenerek şampiyon oldu .

Fenerbahçe, Hırvatistan'da düzenlenen Zadar Turnuvası ilk maçında İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv'i 65-60 yendi. Turnuvadaki ikinci karşılaşmada Olimpia Milan ile karşılaşan sarı lacivertliler, rakibini 84-79'la geçti. Bu iki galibiyetle Obradovic'in öğrencileri A grubunu lider tamamladı ve finalde CSKA Moskova'ya rakip oldu. Bugün oynanan final maçındaysa Fenerbahçe, güçlü rakibi CSKA Moskova'yı 86-76 mağlup etti ve şampiyon oldu. Sarı laicvertli ekipte skor dağılımı ise şu şekilde oluştu:
"Melih 16, A.Muhammed 14, Vesely 12, Melli 11, Lauvergne 10, Sloukas 9, Guduric 6, Kalinic 4, Ahmet 2, Ennis 2"
Daha önceki dört turnuvada da final oynama başarısı gösteren ve üç kez şampiyon olan Fenerbahçe, geçen sezonun finalinde de CSKA Moskova ile mücadele etmiş ve karşılaşmayı 76-72 kazanarak mutlu sona ulaşmıştı.  

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