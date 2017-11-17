Zafer Kalaycıoğlu: “İki takım için de sert maç olacak”

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 6. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü 17.00’de Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Sahalarında konuk edecekleri Fenerbahçe maçını değerlendiren Kalaycıoğlu, sert bir maça çıkacaklarını belirtti. Geçen sezon Play-Off’larda seriyi 3-2 kazandıkları rakipleri olan Fenerbahçe’ye saygı duyduklarını dile getiren Kalaycıoğlu, iki takımında iyi bir kadroya sahip olduğunu, kazanmak için sert bir mücadele vermeleri gerektiğini söyledi.

“Az hata yapan taraf maçı kazanacak”

Kalaycıoğlu, Fenerbahçe ile Euroleague kulvarında da rakip olduklarını hatırlatarak, Kalaycıoğlu, “Oynadıkları maçlarda aldıkları skorların da gösterdiği gibi Fenerbahçe iyi kadroya sahip bir takım. Ekaterinburg takımını kendi sahalarında yendiler. Biz de İtalyan Famila Schio takımını kendi sahamızda yendik, onlar orada kaybetti. Hepimiz aynı ayarda güçlü takımlarız. Sahada en iyi mücadeleyi veren, az hata yapan taraf maçı kazanacak” diye konuştu.

“Kendi sahamızda avantajı yakalamaya çalışacağız”

İki tarafın da avantaj elde edebilecek güçte olduğunu vurgulayan deneyimli başantrenör, şu ifadelere yer verdi:

“Sert bir maçın bizi beklediğini biliyoruz. Geçen yıldan ana kadroda olan tecrübeli oyuncularımız var. Fenerbahçe de kadrosunu korudu sayılır. Avrupa’nın en iyilerinden biri olan Verameyenka da bu yıl iyi performans sergiliyor. Biz de ribauntlara odaklanacağız ve burada da problem yaşamazsak bizim için avantajlı bir maç olabilir. İki takımında birbirine avantajlı olduğu taraflar mevcut. Güzel ve heyecanlı bir maç izlettireceğimizi düşünüyorum. Basketbolseverlere şimdiden keyifli seyirler diliyorum.”

